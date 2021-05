Gaza | grattacielo al Jala | sede delle comunicazioni | colpito dalle bombe di Israele

Advertising

Agenzia_Ansa : L'aviazione israeliana ha colpito, dopo breve preavviso, il grattacielo al-Jala, nel centro di Gaza. Lo ha riferito… - fanpage : ULTIM'ORA Colpito e distrutto un palazzo che ospitava gli uffici dell'agenzia Usa Associated Press e di Al Jazeera. - rtl1025 : ?? La aviazione israeliana ha colpito, dopo un breve preavviso, il grattacielo #alJala, nel pieno centro di #Gaza. N… - 7marj : RT @BracaliM: Israele bombarda a Gaza il grattacielo sede di al-Jazeera e Associated Press: “È nascondiglio di Hamas”. Colpito campo profug… - MorriSpick : Gaza: nuovo bilancio, 139 morti di cui 39 bambini. Colpito il grattacielo che ospita Ap e Al-Jazeera - Medio Orient… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza grattacielo

La aviazione israeliana ha colpito inoltre, dopo un breve preavviso, ilal - Jala, nel pieno centro di. Lo ha riferito la radio militare israeliana. Nei piani elevati ci sono le sedi ......palazzo di Al Jazeera aCity Secondo quanto riferito dalla radio militare israeliana e confermato sia da Al Jazeera sia da Times of Israel , è stato colpito dai razzi israeliani il...epa09201424 Smoke and flames rise after an Israeli air-strike hits at Al-Jalaa tower, which houses apartments and several media outlets, including The Associated Press and Al Jazeera, in Gaza City, 15 ...Sono stati decine i razzi lanciati da Gaza poco fa su Tel Aviv e sulla zona metropolitana. Lo ha detto la tv, che ha mostrato anche le immagini di un edificio colpito nel sobborgo cittadino di Ramat G ...