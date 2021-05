Ganz, che gioia: il Milan Femminile è promosso in Champions League! (Di sabato 15 maggio 2021) Il Milan Femminile di Maurizio Ganz è promosso, per la prima volta nella sua storia, in Champions League. A Sassuolo basta lo 0-0 Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 maggio 2021) Ildi Maurizio, per la prima volta nella sua storia, inLeague. A Sassuolo basta lo 0-0

PianetaMilan : #Ganz, che gioia: il #MilanFemminile è promosso in @UWCL - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - FCalcistiche : Brave ragazze!! ?????? Ganz il prossimo anno deve assolutamente avere delle alternative al modulo, che non si fissi c… - CCokina12 : @Alemilanista86 Vero ha fatto capire che se le cose non cambiano se ne va, ha detto che se la società ha progetti s… - Alemilanista86 : @CCokina12 Ok ma non è che se ne vanno per quello. Ganz fa i suoi errori però allenatore di merda mi sembra eccessivo - LeoDende83 : Siamo finalmente in champions con la squadra femminile ??? nonostante Ganz che è scarso oltre ogni limite. #SassuoloMilan -