Gabriele Albertini non si candiderà a sindaco di Milano. “Per ragioni personali non posso accettare” (Di sabato 15 maggio 2021) Gabriele Albertini non si candiderà a sindaco di Milano, ad annunciarlo è stato lui stesso spiegando dal suo sito internet di essere costretto a rinunciare “per ragioni personali “. “In questo giorno a me caro – scrive Albertini -, che coincide con la data in cui nel 1997 ho giurato da sindaco per la prima volta, mi rivolgo ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, al quale rivolgo con affetto un augurio di pronta guarigione”. “Vi devo una risposta – prosegue Albertini – dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 maggio 2021)non sidi, ad annunciarlo è stato lui stesso spiegando dal suo sito internet di essere costretto a rinunciare “per“. “In questo giorno a me caro – scrive-, che coincide con la data in cui nel 1997 ho giurato daper la prima volta, mi rivolgo ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, al quale rivolgo con affetto un augurio di pronta guarigione”. “Vi devo una risposta – prosegue– dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente ...

