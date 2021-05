Fuori Gaia Gentile con il nuovo album (Di sabato 15 maggio 2021) È disponibile da ieri, 14 maggio 2021, in formato digitale su tutte le piattaforme digitali il nuovo album d’inediti di Gaia Gentile che si intitola “Sono Fuori”. Vi propongo qui di seguito la tracklist dell’album che contiene il singolo “Fuori tendenza” uscito il 24 aprile scorso. Come nasce l’album “Sono Fuori”? L’album “Sono Fuori” nasce con l’intento di trasmettere un messaggio sincero e schietto. Senza l’utilizzo di troppe parole, racconta di una personalità genuina che non ha paura di esporsi, dove la musica parla pop d’autore con contaminazioni elettroniche che supportano l’intimità dei pezzi. Vincitore del bando “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 / REGIONE PUGLIA – FSC ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) È disponibile da ieri, 14 maggio 2021, in formato digitale su tutte le piattaforme digitali ild’inediti diche si intitola “Sono”. Vi propongo qui di seguito la tracklist dell’che contiene il singolo “tendenza” uscito il 24 aprile scorso. Come nasce l’“Sono”? L’“Sono” nasce con l’intento di trasmettere un messaggio sincero e schietto. Senza l’utilizzo di troppe parole, racconta di una personalità genuina che non ha paura di esporsi, dove la musica parla pop d’autore con contaminazioni elettroniche che supportano l’intimità dei pezzi. Vincitore del bando “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 / REGIONE PUGLIA – FSC ...

