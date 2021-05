Fratello di Loris Del Campo | “Chi c’era invii foto e video dell’incidente”

(Di sabato 15 maggio 2021) Il tifoso della Salernitana,Del, è morto in un incidente: per chiarirne le dinamiche, ildel 28enne è intervenuto con un appello.Del, tifoso della Salernitana morto: l’intervento delsu Notizie.it.

Advertising

ottopagine : Tifoso morto, il fratello di Loris: 'Chi ha visto parli' #Salerno - ottochannel : Tifoso morto, il fratello di Loris: 'Chi ha visto parli' - infoitsport : Tragedia Loris, il fratello cerca la verità: “Chiedo aiuto a testimoni incidente” - salernonotizie : Tragedia Loris, il fratello cerca la verità: “I testimoni dell’incidente mi aiutino”” - salernotoday : 'Chi sa, dica: vogliamo chiarezza sulla morte di Loris', parla il fratello del tifoso granata morto… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratello Loris

Salernonotizie.it

Nei giorni scorsi un appello simile, per la ricostruzione dell'esatta dinamica, e quindi della verità, era stato lanciato daldi, Alessio Del Campo.Salerno . 'Chi ha visto parli e ci aiuti a ricostruire la dinamica dell'incidente in cui è morto, vogliamo sapere la verità'. È l'appello accorato di Alessio Del Campo, ildel 28enne tifoso granata che ha perso la vita lunedì sera durante i festeggiamenti per la promozione della ...Il tifoso della Salernitana, Loris Del Campo, è morto in un incidente: per chiarirne le dinamiche, il fratello del 28enne è intervenuto con un appello ...Morto alla festa della Salernitana: parla la fidanzata di Loris Del Campo "È stato un eroe, mi ha salvati la vita" ...