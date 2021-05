Francesca Fioretti | avete visto com’era? | La foto

(Di sabato 15 maggio 2021)laincredibile di? Eccol’ex concorrente del Grande Fratello 16. Guardate.(Getty Images)Tutti la ricorderanno al Grande Fratello 16, doveè stata una delle protagoniste indiscusse. Una ragazza dolce ma dal carattere forte, lasi è fatta ricordare nella casa più spiata d’Italia per la sua simpatia e il suo carattere. Oggisarà ospite a Verissimo, dove parlerà dell’amore ritrovato dopo la scomparsa del compagno. Insieme a lei tanti altri ospiti come Andrea Montovoli, Enrico Ruggeri e i ragazzi del talent Amici di Maria De Filippi. La, infatti, ha attraversato momenti molto duri dopo la ...

Intervistata da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo ,parla del dolore per la scomparsa del compagno, il calciatore Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018, per un ...Davide Astori, fidanzato/ "Volevamo un altro figlio ma poi.." Un'occasione nuova: 'Io e Alessandro Cavallo dopo Amici 2021..' La stessa Serena Marchese in un'intervista a ...Verissimo, Francesca Fioretti e il rapporto con la figlia. A Silvia Toffanin, Francesca racconta del rapporto simbiotico con la figlia che, al momento del drammatico evento, aveva ...Francesca Fioretti è stata la compagna di Davide Astori e da Silvia Toffanin ha deciso di raccontarsi dopo anni dalla morte del calciatore ...