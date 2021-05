Forza Italia, Berlusconi lascia il San Raffaele di Milano (Di sabato 15 maggio 2021) Il leader di FI, Silvio Berlusconi, è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, presso il quale era stato ricoverato per una gastroenterite. Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Il leader di FI, Silvio, è stato dimesso dall’ospedale Sandi, presso il quale era stato ricoverato per una gastroenterite. Silvio, il leader diè stato dimesso dall’ospedale Sandisu Notizie.it.

Advertising

Antonio_Tajani : Ho appena parlato con @berlusconi .A nome di tutta @forza_italia gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione - LegaSalvini : ?? Anna Maria Bernini (Capogruppo di Forza Italia al Senato): 'Il non luogo a procedere nei confronti dell'ex minist… - elio_vito : Il centrodestra cerca di ostacolare l’approvazione del #DdlZan ma la maggioranza dei suoi elettori lo sostiene ed i… - Dando_68 : RT @PeppinInter: L'essere in svantaggio, al momento, ci porta dall'essere Campioni d'Italia all'essere Campioni d'Italia. Ma serve un'altra… - monella70 : RT @PeppinInter: L'essere in svantaggio, al momento, ci porta dall'essere Campioni d'Italia all'essere Campioni d'Italia. Ma serve un'altra… -