Formentini Lega a iNews24 | “Israele-Gaza | vittime palestinesi causate dagli stessi razzi di Hamas”

(Di sabato 15 maggio 2021) Siamo arrivati al quinto giorno dello scontro che contrappone l’esercito israeliano e il popolo palestinese, qual è la sua idea in merito? “La mia posizione, così come quella della, è stata chiarissima sin da subito, come si è potuto ascoltare dall’intervento che ho avuto modo di fare in aula. Un intervento in cui ho L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

BorghesiStefano : ?? Oggi a #Lumezzane con Andrea Crippa insieme al Sindaco Josehf Facchini, ai colleghi parlamentari Paolo Formentini… - FloMassardi : Nozza di Vestone (sede Comunita Montana Valle Sabbia): con il vice segretario della Lega Andrea Crippa e l’on. Paol… - FloMassardi : Lumezzane (Municipio): con Andrea Crippa, vice segretario federale della Lega, visita istituzionale all’amministraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Formentini Lega

Inews24

Così il deputato dellaPaolo, vicepresidente della commissione Affari esteri della Camera.Sulla stessa linea anche lache ha parlato di "attacco gravissimo". I deputati Paoloe Lorenzo Viviani hanno sottolineato che da tempo la"chiede un intervento diplomatico per ...Il titolo più azzeccato della pièce rappresentata via zoom l'altra sera è: come trasformare un problema tremendamente serio in una passerella. Regia di Alessandra Hofmann. Parte seconda. La prima era ...Mandic: petizione in difesa del presidio, 362 firme di medici e infermieri, trasmessa in Regione. Oltre 5mila quelle online ...