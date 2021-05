Fonseca | ' Darboe ha cambiato la Roma Mourinho? Pronto a dare consigli'

(Di sabato 15 maggio 2021)sicuro. 'Penso che siamo migliorati soprattutto con l'ingresso di. Da quando lo abbiamo inserito hamolto le nostre intenzione. Non è facile trovare un ragazzo della sua età ...

Advertising

RepAsRoma : Roma, Fonseca: 'Con Darboe abbiamo ritrovato coraggio e qualità'. E Mourinho fa i complimenti - soniamazzocchi7 : @PinoVaccaro77 @PFonsecaCoach Complimenti Pino, anche e soprattutto a Darboe che mi piace da matti, sembra proprio… - marchese_il : RT @AntiJournalT: La voglia vista stasera spero sia di buon auspicio per il prossimo anno. Mi tengo Darboe, che trova uno dei grandi della… - fedesa28 : RT @RobMaida: Sono ufficialmente innamorato di Darboe. Piano con i giudizi e con i paragoni ma questo ragazzo merita di restare alla Roma… - sololaromait : ?? #Fonseca nel post partita: “Sono soddisfatto, ovviamente. Perché abbiamo vinto il Derby e avevamo un debito con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Darboe

sicuro. 'Penso che siamo migliorati soprattutto con l'ingresso di. Da quando lo abbiamo inserito ha cambiato molto le nostre intenzione. Non è facile trovare un ragazzo della sua età ...Al termine del matchè intervenuto ai microfoni delle emittenti ...DERBY ROMA LAZIO - Il tecnico portoghese non aveva mai battutto i biancocelesti nella sua esperienza in serie A.Il tecnico della Roma si gode la prima vittoria al derby di Roma della sua carriera. Una di quelle serate che rendono un congedo, seppur sofferto e ricco di rimpianti, più dolce. La Roma di Paulo Fons ...