Fondi spesa e fabbisogno riabilitativo, provincia di Salerno la più penalizzata (Di sabato 15 maggio 2021) di Erika Noschese La provincia di Salerno penalizzata dalla razionalizzazione delle risorse destinate alla spesa e al fabbisogno riabilitativo. A denunciarlo il consigliere regionale nonché capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino che chiede l'intervento del governatore Vincenzo De Luca affinché possa mettere in campo iniziative finalizzate a "superare la situazione di penalizzazione sanitaria a danno dei cittadini della provincia di Salerno, adeguando per la provincia di Salerno le dotazioni per la riabilitazione. "Il presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca da molto tempo e in tutte le sedi – istituzionali, politiche e mediatiche – è protagonista di una battaglia di giustizia affinché la ...

