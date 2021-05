Firenze, 30 mila euro alla ragazza che ha denunciato i famigliari ai Carabinieri (Di sabato 15 maggio 2021) 22 anni di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è stata cacciata di casa e minacciata dalla sua famiglia per aver rivelato di essere innamorata di una ragazza, parla il fratello “L’avrei accolta da me”. Malika ChalhyMalika ha 22 anni e da qualche giorno la sua storia è diventata virale grazie al racconto che ne ha fatto Fanpage e che è rimbalzata in brevissimo tempo sui social. La ragazza si è aperta con la famiglia, tramite una lettera scritta di suo pugno, per raccontare ai suoi genitori ed al fratello di essere innamorata di una ragazza e la loro reazione ha creato un’ondata di sdegno ed indignazione. La ragazza di Castelfiorentino ha reso noti i messaggi vocali che la madre ed il fratello le hanno inviato dopo aver letto la lettera, carichi di odio e lesbofobia. ... Leggi su formatonews (Di sabato 15 maggio 2021) 22 anni di Castelfiorentino, in provincia di, è stata cacciata di casa e minacciata dsua famiglia per aver rivelato di essere innamorata di una, parla il fratello “L’avrei accolta da me”. Malika ChalhyMalika ha 22 anni e da qualche giorno la sua storia è diventata virale grazie al racconto che ne ha fatto Fanpage e che è rimbalzata in brevissimo tempo sui social. Lasi è aperta con la famiglia, tramite una lettera scritta di suo pugno, per raccontare ai suoi genitori ed al fratello di essere innamorata di unae la loro reazione ha creato un’ondata di sdegno ed indignazione. Ladi Castelfiorentino ha reso noti i messaggi vocali che la madre ed il fratello le hanno inviato dopo aver letto la lettera, carichi di odio e lesbofobia. ...

