Fiorentina-Napoli domenica | 12 30 | Dazn | vendicare il 6-0 Commisso parli di campo Formazioni

(Di sabato 15 maggio 2021) Ha fatto più notizia, in queste ore, della partita con il, 12,30, diretta su), anche se per Gattuso e i suoi questi tre punti in palio sono fondamentali. E non fa il bene della, il presidente, insistendo in una polemica sterile e inutile con i giornali e i giornalisti L'articolo proviene da Firenze Post.

Commenta per primo Sono 23 i convocati di Gennaro Gattuso in vista della sfida che vedrà domani ilaffrontare la. Ecco l'elenco completo: Portieri: Meret, Contini, Ospina. Difensori: Zedadka, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani, Costanza, Manolas. Centrocampisti: Demme, ......Juventus - Inter 0 - 0 Ore 20.45 Roma - Lazio CLASSIFICA SERIE A Inter 88 Atalanta 78 Milan 7573 Juventus 72 Lazio 67 Roma 58 Sassuolo 56 Sampdoria 46 Verona 43 Udinese, Bologna 40,...Rifinitura in mattinata degli azzurri a Castel Volturno. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Koulibaly, indisponibile per la trasferta di domani a Firenze e che rischia ...Ha fatto più notizia Commisso, in queste ore, della partita con il Napoli (domenica, 12,30, diretta su Dazn), anche se per Gattuso e i suoi questi tre punti in palio sono fondamentali. E non fa il ben ...