Finale Champions Oporto: ci sarà il pubblico (Di sabato 15 maggio 2021) Originariamente la gara era prevista allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. In seguito alla decisione del Regno Unito di inserire la Turchia nella lista rossa delle destinazioni Covid l’Uefa ha poi deciso di cambiare la sede della Finale e andare a Oporto. La prima notizia positiva è che ci sarà il pubblico presente negli spalti. La gara si disputerà il 29 Maggio alle ore 21:00 e si sfideranno Manchester City e Chelsea. Finale di Champions League 2020/2021: il governo inglese la vuole a Wembley Champions League Finale: ad Istanbul si parla Inglese Finale Champions Oporto: quanti tifosi potranno assistere? Il 29 maggio 2021 si sfideranno all’Estadio Do Dragao di Oporto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Originariamente la gara era prevista allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. In seguito alla decisione del Regno Unito di inserire la Turchia nella lista rossa delle destinazioni Covid l’Uefa ha poi deciso di cambiare la sede dellae andare a. La prima notizia positiva è che ciilpresente negli spalti. La gara si disputerà il 29 Maggio alle ore 21:00 e si sfideranno Manchester City e Chelsea.diLeague 2020/2021: il governo inglese la vuole a WembleyLeague: ad Istanbul si parla Inglese: quanti tifosi potranno assistere? Il 29 maggio 2021 si sfideranno all’Estadio Do Dragao di...

