FIFA 22: Serie A diventa official partner di EA Sports!

Manca ancora un comunicato ufficiale ma, stando a quanto riportato dal sito Calcio e Finanza, nell'assemblea della Lega Serie A che si è tenuta ieri, venerdì 14 maggio, sarebbe stato approvato l'accordo con EA Sports come official Video Game partner del campionato di Serie A. Al momento non si conoscono i dettagli dell'accordo e quindi L'articolo proviene da FUT Universe.

