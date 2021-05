Feste e matrimoni in Campania, c’è l’ok di De Luca: firmata l’ordinanza (Di sabato 15 maggio 2021) Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’ordinanza n.18, che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie. “Abbiamo deciso – ha dichiarato il presidente De Luca – di anticipare il più possibile la definizione dei protocolli di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 maggio 2021) Il Presidente Vincenzo Deha firmato oggin.18, che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie. “Abbiamo deciso – ha dichiarato il presidente De– di anticipare il più possibile la definizione dei protocolli di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

