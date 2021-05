Festa di matrimonio finisce nel sangue | Riccardo muore a 18 anni investito fuori alla villa

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 15 maggio 2021)in tragedia 18ennee ucciso da un furgoneladove si stava svolgendo la. La vittima risponde al nome diBellopede, originario della provincia di Caserta ma da tempo residente in Emilia Romagna. Come riporta Casertanews, il giovane, dopo il pranzo, era uscito in giardino per giocare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.