Federalberghi | Bernabò Bocca confermato presidente all’unanimità

(Di sabato 15 maggio 2021) E' statodiall'unanimità dall'assemblea,, che aveva aperto i lavori della 71a Assemblea nazionale con emozione, alla presenza del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del viceGiuseppe Roscioli e di fronte ad una platea folta ma necessariamente contingentata per via delle cautele anti contagio L'articolo proviene da Firenze Post.

Ricevere la seconda dose di vaccino anti Covid in una Regione diversa. E' la proposta - richiesta arrivata oggi dal presidente diBocca alla 71a Assemblea nazionale di. Nei giorni scorsi alcuni territori si sono resi disponibili. 'In vista dell'estate - ha sottolineato - sarà importante ...E' quanto afferma il presidente diBocca, alla 71/a assemblea dia Roma. E non finisce qui: secondo Bocca, il 2021 sarà ancora peggiore. "Purtroppo, il nuovo ...