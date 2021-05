Fc Messina, i convocati di mister Costantino per la gara contro l’Acireale (Di sabato 15 maggio 2021) Foto di Marco Familiari FC Messina-Acireale, i convocati: nessuna defezione per i giallorossi, che affrontano un Acireale in piena corsa play-off Vigilia di campionato per il Football Club Messina, che domani affronterà tra le mura amiche del “Franco Scoglio” l’Acireale di mister De Sanzo. Granata reduci dal rocambolesco pari interno contro il Castrovillari, che tiene Savanarola e compagni in zona play-off e con una gara ancora da recuperare. Il match di andata sorrise agli etnei, che vinsero 2 a 1 rimontando l’iniziale vantaggio di Arena con le reti di Rizzo e Buffa. In casa peloritana occasione per ritrovare la vittoria dopo il pari di Rotonda, raggiunto con la rete in extremis di Agnelli. Massimo Costantino potrà contare sull’intero gruppo a ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Foto di Marco Familiari FC-Acireale, i: nessuna defezione per i giallorossi, che affrontano un Acireale in piena corsa play-off Vigilia di campionato per il Football Club, che domani affronterà tra le mura amiche del “Franco Scoglio”diDe Sanzo. Granata reduci dal rocambolesco pari internoil Castrovillari, che tiene Savanarola e compagni in zona play-off e con unaancora da recuperare. Il match di andata sorrise agli etnei, che vinsero 2 a 1 rimontando l’iniziale vantaggio di Arena con le reti di Rizzo e Buffa. In casa peloritana occasione per ritrovare la vittoria dopo il pari di Rotonda, raggiunto con la rete in extremis di Agnelli. Massimopotrà contare sull’intero gruppo a ...

