Favino | insegnare cinema e teatro a scuola

(Di sabato 15 maggio 2021) Pierfrancesco, in occasione della serata di premiazione dei David di Donatello, ha proposto di introdurre nel sistema scolastico italiano l’insegnamento di. Un appello rivolto direttamente al governo che, si auspica, venga ascoltato. Perchè, secondo Pierfrancesco, è importante studiare? Secondo l’attore romano la conoscenza di materie, legate direttamente al mondo dello spettacolo, è fondamentale. Questo perché, lo studio di queste discipline, sin dalle scuole elementari, permette il formarsi di una coscienza critico – visiva unita ad una capacità pratica. “Vorrei chiedere ai ministri che ai nostri ragazzi si insegni ad usare la cinepresa e che, in questo momento in cui c’è bisogno di stare insieme, si insegnino le tecniche teatrali, ...

... perché il cinema è anche pensiero Secondo Marco Risi , completamente d'accordo conil cinema a scuola aiuterebbe i giovani a capire che i film non sono soltanto svago e blockbuster ...... soprattutto alla luce dell'appello di ieri sera di Pierfrancesco, raccolto da più parti nel mondo del cinema, che ha richiamato l'attenzione sull'importanza die portare il cinema ...Chissà se l’appello di Pierfrancesco Favino verrà ascoltato, certo è che insegnare il cinema nelle scuole sarebbe davvero una gran bella idea. La proposta fatta dall’attore romano durante la serata di ...Ha riscosso molti consensi la proposta dell'attore Pierfrancesco Savino di insegnare il cinema a scuola «non al pomeriggio». In Francia per esempio già da 20 anni è una materia come le altre con indir ...