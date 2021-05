Advertising

LaGazzettaWeb : Fasano, nell’aia nascondeva 13 chili di marijuana sottovuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Fasano nell

La Gazzetta del Mezzogiorno

- La marijuana - 13 chili, confezionata sottovuoto, di ottima qualità (almeno così sembra) - era custodita'aia della galline, all'interno di un bidone in plastica. A trovarla sono stati, l'...La stella del tennis internazionale, Flavia Pennetta , cresciuta da bambina al ct Brindisi, ha portato la disciplina'impianto di via Ciciriello con una struttura dedicata: per giocare ci saranno ...Fasano - La marijuana – 13 chili, confezionata sottovuoto, di ottima qualità (almeno così sembra) – era custodita nell’aia della galline, all’interno di un bidone in plastica. A trovarla sono stati, l ...Quel pianista gentile era il maestro Augusto Vignola, che a 75 anni si è spento all’improvviso, portando con sé il suo repertorio di musica e stile d’altri tempi, ma non certo la memoria della sua per ...