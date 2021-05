Famiglia Reale delusa: le lamentele del principe Harry oscurano Kate e William (Di sabato 15 maggio 2021) Il principe Harry è tornato a lamentarsi della Famiglia Reale inglese, scatenando indignazione e reazioni avverse a Palazzo. Il suo discorso, infatti, avrebbe deluso ulteriormente il principe Carlo, mentre agli esperti appare come un tentativo di oscurare il lavoro del fratello, il principe William e della moglie Kate Middleton. Il principe Harry torna ad attaccare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 15 maggio 2021) Ilè tornato a lamentarsi dellainglese, scatenando indignazione e reazioni avverse a Palazzo. Il suo discorso, infatti, avrebbe deluso ulteriormente ilCarlo, mentre agli esperti appare come un tentativo di oscurare il lavoro del fratello, ile della moglieMiddleton. Iltorna ad attaccare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

