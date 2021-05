FA Cup | Leicester campione Chelsea battuto 1-0

(Di sabato 15 maggio 2021) Impresa delche vince la FA Cup battendo 1-0 ilnella finale di Wembley, davanti a diverse migliaia di tifosi. A stendere i blues un gol di Tielemans al 63?. Furia dei blues nel finale per un gol annullato dal VAR al 90 a Chilwell, per fuorigioco. Una grande gioia per le foxes che tornano a vincere un trofeo dal 2016. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gulli_Vignati : Intanto la favola Leicester del calcio dei poveri ha vinto l’FA CUP - cheamarena : C’è Choudhury del Leicester che sta festeggiando la vittoria della FA Cup con la bandiera della Palestina. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Tielemans fa impazzire il Leicester: Chelsea ko, le Foxes vincono l'FA Cup - Fernando420 : Primera Arsenal Cup del Leicester City. - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La finale di #FACup se la aggiudica per la prima volta nella sua storia e 52 anni dopo l'ultima finale giocata, il #Leic… -

Il video del gol di Tielemans, autore della rete che porta in vantaggio il Leicester contro il Chelsea nella finale di FA Cup. Il centrocampista delle Foxes sblocca un match molto bloccato con una piccola perla, un destro potenissimo da oltre 20 metri che non lascia scampo a ... Il Leicester City sfida il Chelsea nella finale di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Nella finale di FA Cup il Leicester vince 1-0 con la rete di Tielemans ad inizio ripresa. E' la prima FA Cup della storia delle Foxes ...