FA Cup, finale Chelsea-Leicester: spettacolare gol di Tielemans, 1-0 Foxes (VIDEO) (Di sabato 15 maggio 2021) Il VIDEO del gol di Tielemans, autore della rete che porta in vantaggio il Leicester contro il Chelsea nella finale di FA Cup. Il centrocampista delle Foxes sblocca un match molto bloccato con una piccola perla, un destro potenissimo da oltre 20 metri che non lascia scampo a Kepa e ora obbliga i Blues ad inseguire. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Ildel gol di, autore della rete che porta in vantaggio ilcontro ilnelladi FA Cup. Il centrocampista dellesblocca un match molto bloccato con una piccola perla, un destro potenissimo da oltre 20 metri che non lascia scampo a Kepa e ora obbliga i Blues ad inseguire. ILSportFace.

daVincenzoCh : @coldblackarrow Guardati la finale di FA cup - sportface2016 : VIDEO - #FACup Gran gol di #Tielemans per sbloccare la finale #ChelseaLeicester - simzed : Il secondo rigore dato alla Juventus è qualcosa di talmente ridicolo che Calvarese dovrebbe andare ad arbitrare i p… - delinquentweet : Intanto Tielemans porta in vantaggio il Leicester in finale di FA Cup con un golletto niente male. - Francesclol : Intanto in finale di FA Cup, golazo splendido di Youri Tielemans. Davanti a 22mila persone ?? -