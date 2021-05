Ex-Ilva: “vertenza in stallo, non basta la volontà del Governo di investire su acciaio, mancano garanzie” (Di sabato 15 maggio 2021) Si è tenuto ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro di oggi tra i Ministri Giorgetti e Orlando e le organizzazioni sindacali nazionali. Come Fim, durate l’incontro con i due Ministri, abbiamo denunciato la grave situazione di stallo in cui versa il polo siderurgico di Taranto, che ormai a cinque mesi dal nuovo piano industriale rimane ai minimi livelli produttivi senza che sia data un accelerazione agli investimenti previsti e con più cassintegrati che gente a lavoro. Il Governo ha ribadito la volontà di investire e rilanciare sul sito di Taranto e con esso sui siti del Gruppo. Confermando il fatto che per il Governo l’acciaio rappresenta un settore strategico. A tal fine il Governo ha ribadito, a valle dell’attesa sentenza del Consiglio di ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 15 maggio 2021) Si è tenuto ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro di oggi tra i Ministri Giorgetti e Orlando e le organizzazioni sindacali nazionali. Come Fim, durate l’incontro con i due Ministri, abbiamo denunciato la grave situazione diin cui versa il polo siderurgico di Taranto, che ormai a cinque mesi dal nuovo piano industriale rimane ai minimi livelli produttivi senza che sia data un accelerazione agli investimenti previsti e con più cassintegrati che gente a lavoro. Ilha ribadito ladie rilanciare sul sito di Taranto e con esso sui siti del Gruppo. Confermando il fatto che per ill’rappresenta un settore strategico. A tal fine ilha ribadito, a valle dell’attesa sentenza del Consiglio di ...

Advertising

ferdi_uliano : RT @FIMCislStampa: #ExIlva Acciaierie d’Italia: #Benaglia ??vertenza in stallo, mancano garanzie su investimenti e occupazione ?? https://t… - pietrospeedtwit : RT @FIMCislStampa: #ExIlva Acciaierie d’Italia: #Benaglia ??vertenza in stallo, mancano garanzie su investimenti e occupazione ?? https://t… - AndreD81 : RT @FIMCislStampa: #ExIlva Acciaierie d’Italia: #Benaglia ??vertenza in stallo, mancano garanzie su investimenti e occupazione ?? https://t… - CislTaBr : RT @FIMCislStampa: #ExIlva Acciaierie d’Italia: #Benaglia ??vertenza in stallo, mancano garanzie su investimenti e occupazione ?? https://t… - FernandoVecchi3 : RT @FIMCislStampa: #ExIlva Acciaierie d’Italia: #Benaglia ??vertenza in stallo, mancano garanzie su investimenti e occupazione ?? https://t… -