Ex Ilva e rapporto Eurispes | Melucci | «Lavoriamo all’alternativa | anche il mercato dà questa indicazione

questa mattina, a Palazzo di Città, il componente del consiglio direttivo di Eurispes, l'avvocato Arnaldo Sala, ha consegnato al sindaco Rinaldo Melucci il 33esimo rapporto Italia stilato dall'istituto di ricerca che, in premessa, ha un capitolo dedicato al futuro di Taranto. «La prospettiva che ha disegnato il presidente di Eurispes Gian Maria Fara – il commento del primo cittadino -, ancorché realizzabile, è la prova di come un diverso approccio al complesso dossier dell'ex Ilva sia ormai patrimonio diffuso e condiviso.È significativo, infatti, che un ente di ricerca indipendente ragioni in questi termini rispetto alla tenuta di un progetto economico che sta mostrando tutti i suoi limiti. È il mercato ad aver disegnato la limitatezza dell'orizzonte produttivo ...

