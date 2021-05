Estrazioni Lotto | l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 15 maggio 2021 a partire dalle ore 20 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 15 maggio 2021)15si chiuderà la settimana con ledel. Giornata conclusiva per la terza settimana dicon le combinazioni delle ruote più conosciute d’Italia. Lesi terranno come sempre alle ore 20:00 ed i risultati saranno disponibili qualche minuto dopo sul nostro sito The Social Post. Il: come prendere parte alleIle le sue combinazioni vincenti sono disponibiliore 20:00 dei giorni indicati che come da tradizione sono il martedì, il giovedì ed infine il. E’ consentito partecipare alle ...