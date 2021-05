Estrazioni del 15 maggio di Lotto Simbolotto SuperEnalotto e 10eLotto (Di sabato 15 maggio 2021) Segui in tempo reale le Estrazioni di sabato 15 maggio 2021 di Lotto, SuperEnaLotto, SimboLotto e 10eLotto e scopri i numeri vincenti Estrazioni Lotto SuperenaLotto 10eLotto SimboLottoLe Estrazioni di Lotto, SuperEnaLotto, SimboLotto e 10eLotto, come di consueto, si tengono il martedì, giovedì e sabato. Le Estrazioni di norma partono alle ore 20, ma con le disposizioni dell’ultimo Dpcm, quelle del Lotto verranno estratte alle 20:40. Il Jackpot di oggi del SuperEnaLotto è di 152.300.000 €. Scopri i numeri vincenti dell’ultima estrazione Estrazioni ... Leggi su computermagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Segui in tempo reale ledi sabato 152021 di, SuperEna, Simboe 10ee scopri i numeri vincentiSuperena10eSimboLedi, SuperEna, Simboe 10e, come di consueto, si tengono il martedì, giovedì e sabato. Ledi norma partono alle ore 20, ma con le disposizioni dell’ultimo Dpcm, quelle delverranno estratte alle 20:40. Il Jackpot di oggi del SuperEnaè di 152.300.000 €. Scopri i numeri vincenti dell’ultima estrazione...

Advertising

controcampus : #LOTTO #SuperEnalotto #10eLotto #Estrazione ?numeri vincenti? - AleTanzini : #Pirlo fa la formazione coi bussolotti delle estrazioni del Lotto, altrimenti non si spiega #JuveInter #JuventusInter #Juventus #jvtblive - DomaniGiornale : Nel nuovo numero di Areale, la newsletter settimanale sull'ambiente, parleremo della visita di #Kerry in Italia, de… - sigma_tao : Nell'antica Roma, i legionari venivano pagati con il sale. e nell'antico egitto a cosa serviva IL SALE SALE sale e… - TizioX : @Manuela9679 @colvieux @Cartabellotta Io mi affido a lui anche per le estrazioni del lotto! -