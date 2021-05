Estate a rischio per la variante indiana? Boom di casi nel Regno Unito (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo Europa Today , che cita proprio il documento dell'Ecdc di Stoccolma, la presenza di almeno due sottovarianti della mutazione indiana nell'Ue sarebbe in aumento. Leggi su it.sputniknews (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo Europa Today , che cita proprio il documento dell'Ecdc di Stoccolma, la presenza di almeno due sottovarianti della mutazionenell'Ue sarebbe in aumento.

Advertising

rosaroccaforte : RT @IaconiBiagio: Arrestatelo - Red_Pill_80 : @borghi_claudio E' un calciatore di barattoli... - IaconiBiagio : Arrestatelo - AValvecchia : RT @periucs: Quando tutti vaccinati e felici pensano di andare In vacanza.... TAAAAC 'Vacanze a rischio per la variante indiana, l'allarme… - periucs : Quando tutti vaccinati e felici pensano di andare In vacanza.... TAAAAC 'Vacanze a rischio per la variante indiana,… -