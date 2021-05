Esercito israeliano | colpiti altri obiettivi a Gaza City

Advertising

I caccia israeliani hanno colpito durante la notte obiettivi nel centro di Gaza. Lo ha detto l'. L'aviazione israeliana ha colpito diversi siti nella Striscia durante la notte, mentre i razzi hanno nuovamente colpito lo Stato ebraico. L'ha aggiunto di aver ..."Stiamo vedendo un tipo di attacchi dell'che abbiamo già visto in anni precedenti, nel 2008 e nel 2014" dice al Sussidiario Filippo Landi, già corrispondente Rai da Gerusalemme. ...Domani, ore 15:30, in Piazza del Popolo a Pesaro, un presidio di soldarietà da parte del "Coordinamento Palestina Pesaro", a seguito della guerra che da 6 giorni sta devastando la Striscia di Gaza. "A ...La notizia della presenza di truppe israeliane a Gaza non sarebbe stato un errore ma uno stratagemma per attirare nei tunnel militanti di Hamas. Oggi la stampa israeliana ha usato ...