Ericsson e la diplomazia coercitiva cinese

(Di sabato 15 maggio 2021) Con un articolo dai toni poco velati, il tabloid pubblicato sotto gli auspici del Partito comunistaGlobal Times ha rivelato nei giorni scorsi che la Svezia si trova di fronte all’ultima occasione per cambiare il destino dinel mercato: la compagnia di Stoccolma è stata invitata dagli operatori di telecomunicazioni cinesi a partecipare ai test per le apparecchiature 5G. Questo invito però non garantisce aun ruolo nella costruzione del network di quinta generazione di Pechino, a meno che Stoccolma non decida di “riconsiderare attentamente le sue politiche sulla Cina”. Tutto inizia nell’ottobre 2020, quando l’autorità per i servizi postali e le telecomunicazioni di Stoccolma (PTS, nell’acronimo svedese) rilasciava le condizioni per la partecipazione alle aste perl’assegnazione delle ...