Enrico Ruggeri | chi è l’ex moglie Laura Ferrato | perché è finita

Laura Ferrato ed Enrico Ruggiero sono convolati a nozze nell'ormai lontano 1986 e si sono separati otto anni più tardi, nel 1994, dopo aver messo al mondo un figlio, Pier Enrico, in arte Pico Rama, un noto cantante che ha partecipato anche a Pechino Express. Conosciamo più da vicino l'ex moglie del celebre artista italiano. Laura Ferrato ha 54 anni ed è un'affermata donna in carriera, attuale capo ufficio stampa delle reti Mediaset, dopo aver ricoperto altri incarichi dirigenziali all'interno dello stesso gruppo, nel quale lavora da oltre 26 anni. Stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin, la manager vive e lavora a Milano. Si è laureata in filosofia ed è iscritta all'ordine dei giornalisti.

