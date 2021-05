Emozione a piazza Nazionale: Noemi inaugura il murale a lei dedicato (VIDEO) (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato inaugurato, questa mattina a Napoli, in piazza Nazionale il murale dedicato a Noemi Staiano, la bambina ferita in una sparatoria in quella stessa piazza il 3 maggio 2019. Un primo passo per un progetto più ampio di riqualificazione di piazza Nazionale. A due anni dall’agguato di camorra che coinvolse la piccola Noemi, piazza Nazionale si trasforma in simbolo di riscatto per la città di Napoli. “Questa mattina, alle 11,00, a Napoli, in piazza Nazionale, si svolgerà un evento per me assai importante. L’iniziativa, cui parteciperò con emozioni che mi torneranno nella memoria e nel cuore, consisterà ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ statoto, questa mattina a Napoli, inilStaiano, la bambina ferita in una sparatoria in quella stessail 3 maggio 2019. Un primo passo per un progetto più ampio di riqualificazione di. A due anni dall’agguato di camorra che coinvolse la piccolasi trasforma in simbolo di riscatto per la città di Napoli. “Questa mattina, alle 11,00, a Napoli, in, si svolgerà un evento per me assai importante. L’iniziativa, cui parteciperò con emozioni che mi torneranno nella memoria e nel cuore, consisterà ...

