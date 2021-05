Emanuele Filiberto, l’avreste mai riconosciuto così? | La foto del passato (Di sabato 15 maggio 2021) Emanuele Filiberto torna in tv per la finale di Amici: in questa foto del passato in stile cowboy è davvero irriconoscibile, l’avete mai vista? Emanuele Filiberto come non l’avete mai visto (Instagram)I ragazzi di Amici di Maria De Filippi tornano questa sera in tv: a giudicarli ci sarà sempre lui, Emanuele Filiberto, insieme ai compagni d’avventura Stash e Stefano De Martino, ex allievi della scuola. É finalmente giunta la finale di questa edizione 2021. A scontrarsi per il primo posto ci sono 5 ragazzi, due ballerini e tre cantanti. Questi sono Aka7even, Giulia, Deddy, Sangiovanni e Alessandro. Al contrario delle altre puntate quella di stasera sarà in diretta, ciò vuol dire che il pubblico da casa potrà votare il suo cantante o ballerino preferito ... Leggi su altranotizia (Di sabato 15 maggio 2021)torna in tv per la finale di Amici: in questadelin stile cowboy è davvero irriconoscibile, l’avete mai vista?come non l’avete mai visto (Instagram)I ragazzi di Amici di Maria De Filippi tornano questa sera in tv: a giudicarli ci sarà sempre lui,, insieme ai compagni d’avventura Stash e Stefano De Martino, ex allievi della scuola. É finalmente giunta la finale di questa edizione 2021. A scontrarsi per il primo posto ci sono 5 ragazzi, due ballerini e tre cantanti. Questi sono Aka7even, Giulia, Deddy, Sangiovanni e Alessandro. Al contrario delle altre puntate quella di stasera sarà in diretta, ciò vuol dire che il pubblico da casa potrà votare il suo cantante o ballerino preferito ...

elisewin_doc : Emanuele Filiberto giurato migliore dei 3, a mani basse. Chi l'avrebbe mai detto? #Amici20 - ariannaangelico : comunque ancora io non ho capito perché emanuele filiberto è giudice ad amici #Amici20 - glooryetta : Beh insomma Maria taglia corto, questo elogio ai giudici non serve perché è proprio una farsa, grazie solo a Emanue… - angelichinaaa : È l'ultima sera che vedo il mio protetto: IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA #Amici20 - formulagiaestro : l’unico giudice da ringraziare è Emanuele Filiberto che ha votato male 2 volte in tutto il Serale #Amici20 -