Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il suo compagno famoso, lui confessa: “Ci frequentiamo da dopo il GF Vip” (Di domenica 16 maggio 2021) dopo mesi di rumor, una ship con Pierpaolo Pretelli, messaggi in codice nella casa del Grande Fratello Vip e tanto chiacchiericcio, finalmente è esplosa la bomba sull’amore di Elisabetta Gregoraci. Ieri sera Stefano Coletti ha pubblicato delle foto insieme alla conduttrice di Battiti Live. Il post è stato riempito di insulti (ma quanto può essere frustrata la gente?!) e così il pilota ha voluto fare una precisazione. Il monegasco ha dichiarato che lui ed EliGreg non stavano insieme quando lei era nella casa del GF Vip, ma che si stanno frequentando da marzo. “Vedo tanti insulti. Quindi ci tengo solo a dire che Elisabetta Gregoraci ed io non stavamo assieme prima del GF Vip. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi 2 mesi. allora non è una bugiarda come state insinuando”. Ma ... Leggi su biccy (Di domenica 16 maggio 2021)mesi di rumor, una ship con Pierpaolo Pretelli, messaggi in codice nella casa del Grande Fratello Vip e tanto chiacchiericcio, finalmente è esplosa la bomba sull’amore di. Ieri sera Stefano Coletti ha pubblicato delle foto insieme alla conduttrice di Battiti Live. Il post è stato riempito di insulti (ma quanto può essere frustrata la gente?!) e così il pilota ha voluto fare una precisazione. Il monegasco ha dichiarato che lui ed EliGreg non stavano insieme quando lei era nella casa del GF Vip, ma che si stanno frequentando da marzo. “Vedo tanti insulti. Quindi ci tengo solo a dire cheed io non stavamo assieme prima del GF Vip. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi 2 mesi.ra non è una bugiarda come state insinuando”. Ma ...

