Elio De Angelis | 35 anni fa moriva la promessa italiana della F1

Advertising

quattroruote : #F1, 35 anni fa ci lasciava Elio De Angelis --> - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: Esattamente 35 anni fa ci lasciava uno dei piloti italiani in Formula 1 più amati di sempre ?? ? @PaoloMarcacci e @Fradi… - luimercurio : Il 15 maggio 1986 moriva Elio De Angelis, uno dei piloti italiani più talentuosi e sfortunati nella storia della F1… - CrimeanoMassimo : RT @quattroruote: #F1, 35 anni fa ci lasciava Elio De Angelis --> - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #F1, 35 anni fa la morte di Elio De Angelis, uno dei talenti più grandi delle corse @F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Angelis

Se dovessimo ricordareDesolo per quel che ha ottenuto in pista durante i suoi anni in Formula 1 , probabilmente ci ritroveremmo a parlare solo di un buon pilota che raccolse molto meno di quanto realmente ...Oggi ricorre il trentacinquesimo anniversario della scomparsa diDe, uno dei più rappresentativi piloti italiani in Formula 1 degli Anni Ottanta. Una figura molto apprezzata, che nel suo pur intenso stint nella massima Formula ha raccolto molto meno di ...Perse la vita il 15 Maggio 1986 durante una sessione di test privati sul circuito Paul Ricard a Le Castellet a bordo della sua Brabham BT55 ...Se dovessimo ricordare Elio De Angelis solo per quel che ha ottenuto in pista durante i suoi anni in Formula 1, probabilmente ci ritroveremmo a parlare solo di un buon pilota che raccolse molto meno d ...