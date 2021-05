Elettra Lamborghini, vittima dei vicini, si sfoga su Instagram (Di sabato 15 maggio 2021) Su Instagram Elettra Lamborghini condivide con la sua community uno sfogo senza freni a causa dei vicini che non la fanno dormire Elettra Lamborghini non ci sta! La cantante, impegnata come opinionista fissa due volte a settimana nel reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi, ha sbottato su Instagram a causa di un fatto increscioso accaduto nella notte. Dopo aver avuto un periodo di down, la cantante ha ricominciato piano piano ad usare i suoi canali social così come aveva abituato la sua community ossia portando la sua speciale personalità ed energia. Nelle ore scorse, Elettra Lamborghini ha condiviso un suo disagio. Alle due di notte circa, ha pubblicato delle storie in cui ha spiegato cosa stava succedendo. Dapprima ha fatto una ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 maggio 2021) Sucondivide con la sua community uno sfogo senza freni a causa deiche non la fanno dormirenon ci sta! La cantante, impegnata come opinionista fissa due volte a settimana nel reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi, ha sbottato sua causa di un fatto increscioso accaduto nella notte. Dopo aver avuto un periodo di down, la cantante ha ricominciato piano piano ad usare i suoi canali social così come aveva abituato la sua community ossia portando la sua speciale personalità ed energia. Nelle ore scorse,ha condiviso un suo disagio. Alle due di notte circa, ha pubblicato delle storie in cui ha spiegato cosa stava succedendo. Dapprima ha fatto una ...

