Elenoire Ferruzzi ancora in ospedale | aggiornamento sulle sue condizioni

(Di sabato 15 maggio 2021) Due mesi fa il ricovero die la terapia intensiva, poi lesono peggiorate e tutti abbiamo temuto il peggio. Adesso per fortuna sono arrivate delle buone notizie. Oggi uno dei migliori amici della performer milanese ha rivelato chenon è più in pericolo di vita e che i suoi polmoni si sono ripresi quasi del tutto. “Sò che tanti aspettavate notizie, ma c’erano state troppe cattiverie quando il calvario è iniziato, ormai 2 mesi fa, e per volontà di sua mamma ho rispettato il silenzio come giusto sia. Ma per sua volontà posso ora finalmente dirvi che dopo così tanto tempo la bambolona è fuori pericolo di vita! Nelle ultime settimane le sueerano già migliorate, i suoi polmoni si sono ripresi quasi del tutto. Ha passato e sta ...

Ci sono delle novità sue le condizioni di salute della mitica showgirl trans che due mesi fa era stata ricoverata in ospedale per Covid e le cui condizioni era davvero disperate. Oggiè ...Simona Ventura, "Oggi ho pensato a te": il messaggio da brividi per, da diverse settimane ricoverata per Covid. "Sappi che nessuno ti ha dimenticato, che ti vogliamo bene , e che hai riempito con i tuoi slogan urlati a squarciagola tanti dei miei ..."I suoi polmoni si sono ripresi", rivela l'amico Angelo Mazzone circa lo stato di salute di Elenoire Ferruzzi, che sta affrontando la battaglia contro il Covid.Per Elenoire Ferruzzi ci sono novità sulle sue condizioni di salute: la showgirl trans era stata ricoverata per Covid ed era in condizioni disperate, ma oggi fa sono stati rilasciati aggiornamenti: ec ...