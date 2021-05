Ecatombe Italia: 73mila imprese a rischio chiusura. Tragedia nel settore servizi (Di sabato 15 maggio 2021) Un dato che fa davvero paura: 73mila imprese a rischio chiusura. Vale a dire il 15% del totale. Di queste, quasi la metà si trovano al Centro-Sud. 19.900 sono infatti nel Mezzogiorno e 17.500 nelle regioni centrali. I settori con più aziende a rischio chiusura sono quelli dei servizi (17%) e manifattura (9%). Come spiega Il Sole 24 Ore, “le 73mila aziende che potrebbero uscire dal mercato sono quelle che hanno forti difficoltà a resistere alla selezione operata dal Covid come risultato di una fragilità strutturale dovuta ad assenza di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa, marketing), di digitalizzazione e di export, e di una previsione di performance economica negativa nel 2021”.



A fotografare gli effetti della crisi sulle ... Leggi su ilparagone (Di sabato 15 maggio 2021) Un dato che fa davvero paura:. Vale a dire il 15% del totale. Di queste, quasi la metà si trovano al Centro-Sud. 19.900 sono infatti nel Mezzogiorno e 17.500 nelle regioni centrali. I settori con più aziende asono quelli dei(17%) e manifattura (9%). Come spiega Il Sole 24 Ore, “leaziende che potrebbero uscire dal mercato sono quelle che hanno forti difficoltà a resistere alla selezione operata dal Covid come risultato di una fragilità strutturale dovuta ad assenza di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa, marketing), di digitalizzazione e di export, e di una previsione di performance economica negativa nel 2021”.A fotografare gli effetti della crisi sulle ...

Advertising

quaranta_vito : @MarcoCiarmatori Si dica al Corriere, che stiamo aspettando ancora l'ecatombe a Napoli, all'indomani dei festeggiam… - AsoUnZariot : @Signorasinasce Penso solo a sti tre para_s_s_iti, se avessero una solida maggioranza in un eventuale nuovo governo… - Pandivia1 : @DottAngeloC @quinonsischerza @DarkLadyMouse @SimoAmbrosetti @sbruffino @TWImedmar @Godot42405938 @emme_di… - hondanomala : @RadioRadioWeb Ce li ricordiamo tutti i festeggiamenti per l’Inter, non vedo cadaveri per le strade di Milano. Ci d… - Gilgamesh__Fate : @albe_ @vitalbaa Stiamo ancora aspettando le stragi per le riaperture di maggio 2020, per i festeggiamenti a Napoli… -