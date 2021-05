E’ in arrivo “Stratosferico”, l’album dedicato al grande artista Demetrio Stratos (Di sabato 15 maggio 2021) Guido Bellachioma lo ha assemblato con Davide Pistoni, polistrumentista di gran qualità. Il disco è un’edizione speciale per definizione, in versione bauletto con un poster disegnato da Piccininno. Sarà pubblicato in 500 copie. L’uscita è prevista per il Record Store day del 12 giugno Leggi su lastampa (Di sabato 15 maggio 2021) Guido Bellachioma lo ha assemblato con Davide Pistoni, polistrumentista di gran qualità. Il disco è un’edizione speciale per definizione, in versione bauletto con un poster disegnato da Piccininno. Sarà pubblicato in 500 copie. L’uscita è prevista per il Record Store day del 12 giugno

Advertising

LaStampa : E’ in arrivo “Stratosferico”, l’album dedicato al grande artista Demetrio Stratos - IzzoEdo : RT @LaStampa: E’ in arrivo “Stratosferico”, l’album dedicato al grande artista Demetrio Stratos - g_bonincontro : RT @LaStampa: E’ in arrivo “Stratosferico”, l’album dedicato al grande artista Demetrio Stratos - gianpi36590925 : RT @LaStampa: E’ in arrivo “Stratosferico”, l’album dedicato al grande artista Demetrio Stratos - AgoVforVendetta : RT @LaStampa: E’ in arrivo “Stratosferico”, l’album dedicato al grande artista Demetrio Stratos -