Dopo la prima dose del vaccino il rischio di infettarsi cala dell’80 per cento, dice l’ISS (Di sabato 15 maggio 2021) L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha pubblicato il primo esteso studio realizzato in Italia per accertare l’efficacia del vaccino contro il coronavirus. I risultati sono molto incoraggianti anche Dopo la prima dose e confermano quelli ottenuti da ricerche analoghe svolte Leggi su ilpost (Di sabato 15 maggio 2021) L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha pubblicato il primo esteso studio realizzato in Italia per accertare l’efficacia delcontro il coronavirus. I risultati sono molto incoraggianti anchelae confermano quelli ottenuti da ricerche analoghe svolte

Advertising

CarloVerdelli : A Gaza come in mare come dovunque, la prima legge dovrebbe essere: non si uccidono i bambini. È il confine minimo d… - annatrieste : Allora facciamo chiarezza: l'acqua si beve prima del caffè e non dopo perché è come la confessione prima della comu… - sbonaccini : A New York il ristorante italiano “Rezdora” ha vinto la sua prima stella Michelin. Il titolare, l’italiano Stefano… - SSC_Chess : @_enz29 Metà delle piccole contro di loro dopo il primo gol smettevano di giocare. L'altra metà anche prima. - irrebirra : @ehblablabla già non mi piaceva prima, ma dopo che ha sbattuto fuori il mio preferito sono la sua hater n.1 -