Domenica In | anticipazioni | gli ospiti della puntata del 16 maggio

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 maggio 2021) Il prossimo appuntamento conIn andrà in onda domani,162021. Ancora una volta l'amata conduttrice Mara Venier accoglierà nel suo studio un gran numero didel mondomusica e del mondo dello spettacolo. Non mancherà poi lo spazio dedicato all'attualità e anche agli ultimi aggiornamento in merito alla situazione Covid in Italia. Secondo lefornite da TvBlog, lo show di casa Rai regalerà un pomeriggio davvero incredibile a tutti i telespettatori. Ricordate di sintonizzarvi su Rai 1 alle ore 14, subito dopo il TG1, per non perdere nemmeno un minuto di questo appuntamentole. Glidi Mara Venier il 142021 aIn La nuova ...