Djokovic | ' Bello ritrovare l' energia della gente'

Quando Novakarriva in conferenza stampa, sono passate le 22 e sta per terminare un sabato cominciato undici ore prima, con la prosecuzione della partita dei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas, ...Peccato Lorenzo, ma solo perché sarebbe statorivedere un italiano in finale al Foro Italico. Sonego si arrende dopo 2 ore e 45 minuti di lotta al numero 1 al mondo Novakche aveva battuto lo scorso anno ai quarti sul veloce indoor ...Lorenzo Sonego si è arreso soltanto a Novak Djokovic, al terzo set e nella stessa giornata in cui si era imposto con una grande prova su Rublev ...Peccato Lorenzo, ma solo perché sarebbe stato bello rivedere un italiano in finale al Foro Italico. Sonego si arrende dopo 2 ore e 45 minuti di lotta al numero 1 al mondo Novak Djokovic che aveva ...