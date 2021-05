Djokovic: 'Bello ritrovare l'energia della gente' (Di sabato 15 maggio 2021) Quando Novak Djokovic arriva in conferenza stampa, sono passate le 22 e sta per terminare un sabato cominciato undici ore prima, con la prosecuzione della partita dei quarti di finale contro Stefanos ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Quando Novakarriva in conferenza stampa, sono passate le 22 e sta per terminare un sabato cominciato undici ore prima, con la prosecuzionepartita dei quarti di finale contro Stefanos ...

Advertising

papagnol : Il tennis è l’unico sport bello anche in TV. Le partite tra campioni come Rafa e Nole non deludono mai. Grazie camp… - Ennio_Ammatuna : Gli #atproma finiscono come dovevano. #Nadal e #Djokovic sono lo spot più bello ?? ?? - stoavvelenato : Djokovic - Nadal li stimo entrambi tifo per il bel tennis, che vinca il migliore, un po' come stasera tiferò il cal… - sportli26181512 : Roma, Sonego: 'Settimana pazzesca e inaspettata, che aiuto dal pubblico': Lorenzo Sonego, grande protagonista agli… - alevabenecosi : @qnazionale Ieri partita bellissima! Ma ancor più bello il sorriso di #LorenzoSonego a fine partita e l’abbraccio c… -