Distrutto il grattacielo dei media e sede di Al Jazeera in un nuovo raid israeliano su Gaza

Un nuovo raid israeliano su Gaza ha Distrutto la torre di Al Jalaa a Gaza City, all'interno di essa la sedi di diverse agenzia di media. Le immagini del palazzo colpito stanno facendo il giro del mondo, rimbalzando tra social e media. Secondo quanto riferito dalle forze israeliane, gli occupanti del palazzo erano state avvertite per tempo. Sono ormai sei giorni consecutivi quelli dei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, tra gli ultimi raid aerei, secondo quanto riferisce Al Jazeera, sarebbe stato colpito anche il campo profughi di Al-Shati dove 10 persone (8 bambini e 2 donne) sono rimasti uccisi.

