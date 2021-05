Diritti tv Serie A, raggiunto l’accordo con Sky per trasmettere 114 partite (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano importanti novità sui Diritti tv della prossima Serie A. Sky trasmetterà 114 partite in co-esclusiva, ovvero tre a giornata Novità importanti per quanto riguarda i Diritti tv della Serie A. Infatti, 16 club su 20 totali hanno votato a favore dell’offerta di Sky, che quindi si prende il pacchetto 2 dei Diritti televisivi per il prossimo triennio della Serie A. Due club, Napoli e Lazio, si sono astenuti, mentre Crotone e Parma, essendo già retrocesse in Serie B, non hanno espresso il proprio voto. Sky quindi per il prossimo triennio, 2021-2014, trasmetterà 114 partite in co-esclusiva con Dazn, che invece le trasmetterà tutte e dieci. In particolare, la pay-tv di Comcast farà vedere i match del sabato alle 20:45, della ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano importanti novità suitv della prossimaA. Sky trasmetterà 114in co-esclusiva, ovvero tre a giornata Novità importanti per quanto riguarda itv dellaA. Infatti, 16 club su 20 totali hanno votato a favore dell’offerta di Sky, che quindi si prende il pacchetto 2 deitelevisivi per il prossimo triennio dellaA. Due club, Napoli e Lazio, si sono astenuti, mentre Crotone e Parma, essendo già retrocesse inB, non hanno espresso il proprio voto. Sky quindi per il prossimo triennio, 2021-2014, trasmetterà 114in co-esclusiva con Dazn, che invece le trasmetterà tutte e dieci. In particolare, la pay-tv di Comcast farà vedere i match del sabato alle 20:45, della ...

