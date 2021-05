Diritti Tv Serie A, partita conclusa: Sky si aggiudica il pacchetto 2. Ecco quali match trasmetterà (Di sabato 15 maggio 2021) Sky La partita sui Diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024 è conclusa. Il ‘fatidico’ pacchetto 2 con le tre partite in co-esclusiva ad ogni giornata va a Sky. A partire dalla prossima stagione, dunque, la pay tv – per ogni turno di campionato – garantirà l’anticipo serale del sabato alle 20.45, la partita della domenica a pranzo alle 12.30 e il posticipo del lunedì alle 20.45. I tre match, come detto, saranno in co-esclusiva con DAZN, che trasmetterà invece tutte le partite. Sky fa così un passo indietro sul ricorso al Tribunale di Milano per bloccare l’assegnazione dei Diritti alla piattaforma streaming e fa il punto della situazione sull’offerta calcistica da presentare ai propri abbonati, che ha recentemente tentato ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 maggio 2021) Sky Lasuitv dellaA per il triennio 2021/2024 è. Il ‘fatidico’2 con le tre partite in co-esclusiva ad ogni giornata va a Sky. A partire dalla prossima stagione, dunque, la pay tv – per ogni turno di campionato – garantirà l’anticipo serale del sabato alle 20.45, ladella domenica a pranzo alle 12.30 e il posticipo del lunedì alle 20.45. I tre, come detto, saranno in co-esclusiva con DAZN, cheinvece tutte le partite. Sky fa così un passo indietro sul ricorso al Tribunale di Milano per bloccare l’assegnazione deialla piattaforma streaming e fa il punto della situazione sull’offerta calcistica da presentare ai propri abbonati, che ha recentemente tentato ...

