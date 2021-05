Diritti tv | il pacchetto 2 della Serie A assegnato a Sky | cosa potranno vedere gli abbonati

(Di sabato 15 maggio 2021) La LegaA hail2 deitv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. La LegaA hail2 deitv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. A favore dell’offertapay-tv di Comcast

Advertising

capuanogio : Assegnato a #Sky l’ultimo pacchetto dei diritti tv della #SerieA nel triennio 2021-2024. Astenute #Lazio e #Napoli,… - CorSport : Diritti tv, #Sky si aggiudica il pacchetto 2 con il voto di 16 club ?? - Agenzia_Ansa : La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a D… - comunica_rp : Calcio e diritti Tv, Sky si prende il “pacchetto 2”: fine dei contenziosi - _SiGonfiaLaRete : Diritti tv, #Sky si aggiudica il pacchetto 2: avrà tre partite in co-esclusiva -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti pacchetto

tv L'assemblea della Lega Serie A sempre venerdì 14 maggio ha assegnato il2 deitv per il periodo 2021 - 2024 a Sky . La piattaforma satellitare trasmetterà tre partite del ...tv Serie A, Sky ottiene il2 con le 3 partite in co - esclusiva con Dazn: a favore 16 club del massimo campionato italiano Mancava solo la conferma ufficiale, arrivata nelle scorse ...La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn.Con un comunicato, la Lega Serie A ha ufficializzato l’assegnazione a Sky del pacchetto 2 dei diritti televisivi relativi al triennio 2021-2024. Il comunicato “La Lega Naziona ...