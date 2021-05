DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: Valentino Rossi migliora. “La strategia mi ha aiutato, in gara il meteo può cambiare” (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEGL GP DI Francia DI MotoGP LA CRONACA DELLE QUALIFICHE Valentino Rossi: “MEGLIO DEL PREVISTO, SIAMO STATI BRAVI CON LA strategia” FABIO QUARTARARO: “SONO CONTENTO PER LA POLE, NONOSTANTE LE CONDIZIONI” MAVERICK VINALES: “CONTENTO PER AVER OTTENUTO LA PRIMA FILA” JACK MILLER: “HO RISCHIATO IL TUTTO PER TUTTO PER QUESTO TERZO POSTO” MARC MARQUEZ: “IL PODIO IMPOSSIBILE AL 95%” FRANCO MORBIDELLI: “SENTO UNA FITTA AL GINOCCHIO, MEGLIO CHE SIA ACCADUTO IN PROVA” LE PREVISIONI meteoROLOGICHE DI DOMANI 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 14.59 La ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEGL GP DIDILA CRONACA DELLE QUALIFICHE: “MEGLIO DEL PREVISTO, SIAMO STATI BRAVI CON LA” FABIO QUARTARARO: “SONO CONTENTO PER LA POLE, NONOSTANTE LE CONDIZIONI” MAVERICK VINALES: “CONTENTO PER AVER OTTENUTO LA PRIMA FILA” JACK MILLER: “HO RISCHIATO IL TUTTO PER TUTTO PER QUESTO TERZO POSTO” MARC MARQUEZ: “IL PODIO IMPOSSIBILE AL 95%” FRANCO MORBIDELLI: “SENTO UNA FITTA AL GINOCCHIO, MEGLIO CHE SIA ACCADUTO IN PROVA” LE PREVISIONIROLOGICHE DI DOMANI 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 14.59 La ...

