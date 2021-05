DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: si parte con le FP3. Orario TV8 qualifiche (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.08 La terza sessione di prove libere scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti. 9.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP3 del GP di Francia di MotoGP. Il programma del GP Francia (15 maggio) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans i piloti e le squadre dovranno spingere al massimo per garantirsi una posizione privilegiata domenica e non lasciare nulla di intentato. Sulla pista francese le ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.08 La terza sessione di prove libere scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti. 9.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle FP3 del GP didi. Il programma del GP(15 maggio) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delleBuongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 e delledel GP di, round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di Le Mans i piloti e le squadre dovranno spingere al massimo per garantirsi una posizione privilegiata domenica e non lasciare nulla di intentato. Sulla pista francese le ...

