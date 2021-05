DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: pioggia intermittente, è rebus qualifiche. Bagnaia spalle al muro (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Non è stata una quarta sessione molto attendibile a causa dei continui mutamenti del meteo. Di sicuro la Yamaha vola con l’asciutto e arranca sul bagnato. 14.00 Le FP4 si chiudono con Quartararo davanti a tutti in 1’32?857. 2° Rins a 0.007, 3° Morbidelli a 0.015. Seguono Pol Espargarò, Marc Marquez, OLIVEira, Mir, Nakagami, Alex Marquez e Lecuona. 11° Vinales, 12° Bastianini, 13° Rossi, 14° Petrucci, 17° Miller, 19° Savadori, 20° Marini, 21° Bagnaia. 13.58 TORNA A DILUVIARE! Scroscio davvero intenso, quanto durerà? 13.57 SCIVOLA MARC MARQUEZ ALLA CURVA 9! 13.57 Bagnaia è scivolato al penultimo posto, ma c’è il motivo. Ha guidato a lungo con le gomme soft con l’asfalto ancora umido. Poi non le ha più sostituite. 13.56 Valentino Rossi è 13° a 0.954 da ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Non è stata una quarta sessione molto attendibile a causa dei continui mutamenti del meteo. Di sicuro la Yamaha vola con l’asciutto e arranca sul bagnato. 14.00 Le FP4 si chiudono con Quartararo davanti a tutti in 1’32?857. 2° Rins a 0.007, 3° Morbidelli a 0.015. Seguono Pol Espargarò, Marc Marquez, Oira, Mir, Nakagami, Alex Marquez e Lecuona. 11° Vinales, 12° Bastianini, 13° Rossi, 14° Petrucci, 17° Miller, 19° Savadori, 20° Marini, 21°. 13.58 TORNA A DILUVIARE! Scroscio davvero intenso, quanto durerà? 13.57 SCIVOLA MARC MARQUEZ ALLA CURVA 9! 13.57è scivolato al penultimo posto, ma c’è il motivo. Ha guidato a lungo con le gomme soft con l’asfalto ancora umido. Poi non le ha più sostituite. 13.56 Valentino Rossi è 13° a 0.954 da ...

